Первый в этом году старт с космодрома «Восточный» запланировали на 5 июля

Первый запуск с космодрома «Восточный» в 2019 году запланирован на 5 июля, однако дата может быть изменена. Это следует из информации, размещенной на сайте госкорпорации «Роскосмос».



В сообщении уточняется, что 5 июля планируется произвести запуск космического аппарата «Метеор-М №2-2».



В середине марта стало известно, что на космодроме «Восточный» открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2», которая может использоваться для выведения космических кораблей на орбиту Международной космической станции.

В конце декабря с космодрома «Восточный» успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками и с иностранными космическими аппаратами.

