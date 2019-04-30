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Первый в этом году старт с космодрома «Восточный» запланировали на 5 июля

11:45, 30.04.2019
Первый в этом году старт с космодрома «Восточный» запланировали на 5 июля
Фото: ru.wikipedia.org

Первый запуск с космодрома «Восточный» в 2019 году запланирован на 5 июля, однако дата может быть изменена. Это следует из информации, размещенной на сайте госкорпорации «Роскосмос».

В сообщении уточняется, что 5 июля планируется произвести запуск космического аппарата «Метеор-М №2-2».

В середине марта стало известно, что на космодроме «Восточный» открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2», которая может использоваться для выведения космических кораблей на орбиту Международной космической станции.

В конце декабря с космодрома «Восточный» успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками и с иностранными космическими аппаратами.

Технологии
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