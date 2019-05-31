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Bloomberg: Хиллари Клинтон планирует заняться кинобизнесом с Голливудом

06:32, 31.05.2019
Bloomberg: Хиллари Клинтон планирует заняться кинобизнесом с Голливудом
Фото: flickr.com

Кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон вместе с дочерью Челси намерена создать собственную компанию по производству фильмов и телевизионных проектов.

На данный момент политик ведет переговоры со студиями о финансировании целого ряда программ, а также ищет спонсоров в Голливуде, в том числе среди бывших партнеров — режиссеров Стивена Спилберга и Джей Джей Абрамса, а также генерального директора студии DreamWorks Animation Джеффри Катценберга.

Планируется, что проекты Клинтон будут посвящены роли женщины в современном мире, передает Bloomberg.

Стоит отметить, что Клинтон со Спилбергом уже работала над телешоу «Час женщины», которое было посвящено активисткам за права женщин.

Напомним, ранее сообщалось, что кинокомпания экс-президента США Барака Обамы займется съемками сериала о работе администрации Трампа.

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