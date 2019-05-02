Компания Обамы займется съемками сериала о работе администрации Трампа

Компания бывшего президента США Барака Обамы Higher Ground Productions подготовит многосерийный фильм о начале работы администрации нынешнего президента страны Дональда Трампа, сообщает Variety.

Сериал снимут по книге американского писателя и журналиста Майкла Льюиса «Пятый риск». В сборник включили очерки на основе интервью чиновников различных ведомств США.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама включил картину «Смерть Сталина» в список любимых фильмов 2018 года.

Как сообщается в Facebook экс-политика, в список также вошли «Аннигиляция», «Черная пантера», «Рома», «Черный клановец», «Пылающий» и «Магазинные воришки».



