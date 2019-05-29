В Кремле определились с датой проведения прямой линии с Путиным
Прямая линия президента России Владимира Путина с россиянами пройдет этим летом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что точная дата определена, в настоящее время ведется подготовка к мероприятию.
«Не 13 июня, но она [дата] определена», — цитирует Пескова ТАСС.
Стоит отметить, что прямая линия является ежегодной сессией общения президента с гражданами в прямом эфире.
Напомним, в прошлом году прямая линия с Путиным состоялась 7 июня. Подробнее о том, на какие вопросы отвечал президент России, — в материале «Реального времени».
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