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В Кремле определились с датой проведения прямой линии с Путиным

10:42, 29.05.2019
В Кремле определились с датой проведения прямой линии с Путиным
Фото: kremlin.ru

Прямая линия президента России Владимира Путина с россиянами пройдет этим летом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что точная дата определена, в настоящее время ведется подготовка к мероприятию.

«Не 13 июня, но она [дата] определена», — цитирует Пескова ТАСС.

Стоит отметить, что прямая линия является ежегодной сессией общения президента с гражданами в прямом эфире.

Напомним, в прошлом году прямая линия с Путиным состоялась 7 июня. Подробнее о том, на какие вопросы отвечал президент России, — в материале «Реального времени».

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