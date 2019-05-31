Сегодня в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и до +32
В пятницу, 31 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный умеренный, при грозах кратковременные усиления до 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальная температура днем составит от +27°С до 32°С. В Казани днем ожидается от +27°С до 30°С. В Набережных Челнах температура воздуха также составит от +27°С до 30°С.
Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозах и сильном ветре 31 мая.Общество Татарстан
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