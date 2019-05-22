Стало известно, какие поддержанные машины самые популярные на российском рынке

За четыре месяца 2019 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом превысил 1 млн единиц, что на 2,8% выше, чем за январь — апрель 2018 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Лидером среди отечественных автомобилей на вторичном рынке является Lada Samara. Среди иномарок в этом сегменте на первом месте Ford Focus.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей с механической коробкой передач в России. По итогам первого квартала 2019 года на первом месте среди самых популярных автомобилей с механической коробкой передач в России — LADA Granta.

