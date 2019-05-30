Гендиректором нижегородского «Торпедо» вместо Голубовского стал Александр Харламов

Ян Голубовский по собственному желанию покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Торпедо». Вместо него этот пост занял заместитель спортивного директора ХК ЦСКА Александр Харламов, сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

«Александр Валерьевич — представитель яркой спортивной семьи. Валерий Харламов — настоящая легенда нашего хоккея. Считаем, что Александр Харламов сможет привнести новые тренды в жизнь и игру «Торпедо», — сказал губернатор области Глеб Никитин.



Кроме того, на собрании учредителей было принято решение о формировании нового состава правления. В него вошли: Глеб Никитин, Александр Харламов, Наталья Еремина, Олег Марков, Наиль Измайлов, Николай Пугин, Дмитрий Краснов, Александр Скворцов, Александр Шаронов, Александр Югов, Владимир Солдатенков.



Ранее следственные органы задержали исполнительного директора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Сергея Малютина и директора департамента по финансовым и правовым отношениям Наталью Еремину по делу о присвоении из кассы клуба 13 млн рублей. Яна Голубовского вызывали к следователю для дачи показаний по делу.