В России за костры в лесу в условиях ЧС будут штрафовать на сумму до полумиллиона рублей

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об усилении ответственности за нарушение правил пожарной безопасности (например, разжигание костров) в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации.

На данный момент человека, который нарушил правила при ЧС, штрафуют так же, как если бы он совершил нарушение без его введения, пишет «Интерфакс».

Так, для граждан штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей (вне режима ЧС действует штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей), для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (вне режима ЧС — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей), для компаний — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (вне режима ЧС — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей).

Напомним, в конце апреля в Мордовии и Нижегородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной ситуации.