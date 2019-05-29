Путин 30 мая проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России

Президент России Владимир Путин 30 мая проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта. Совещание состоится в «Школе 21» — учебном заведении Сбербанка для программистов.

Кроме того, во время посещения школы глава государства ознакомится с ее инфраструктурой, сообщает пресс-служба Кремля.



«Школа 21» была создана год назад совместно с французской школой программирования Ecole 42 по инициативе Сбербанка. Здесь готовят специалистов мирового уровня в области информационных технологий.



Ранее компания Microsoft выяснила, что Россия опередила США и Европу по внедрению искусственного интеллекта. По данным опроса, 30% российских компаний активно внедряют искусственный интеллект.

