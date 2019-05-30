КАМАЗ поставит Москве автобусы на 4,4 млрд рублей

ПАО «КАМАЗ» поставит ГУП «Мосгортранс» 342 автобуса, в том числе 20 — с кабиной водителя-инструктора. Сумма контракта составит 4,4 млрд рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сайта госзакупок, автобусы поставят в два этапа: 171 — в июле — ноябре 2019 года, а оставшуюся часть — в мае — сентябре 2020 года. Они должны быть оснащены дизельными двигателями класса не ниже Евро-5.

Отмечается, что КАМАЗ стал единственным участником аукциона.

Ранее ПАО «КАМАЗ» заключило контракт с ГУП «Мосгортранс» на сервисное обслуживание и ремонт 655 городских низкопольных автобусов НЕФАЗ на сумму 4,3 млрд рублей. Сам контракт на поставку автобусов был заключен в конце прошлого года.