Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 24 мая 2019 года составили $492,2 млрд, снизившись за неделю на 0,4%. Об этом говорится в материалах Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 24 мая составил 492,2 млрд долларов США, снизившись за неделю на 1,9 млрд долларов США, или на 0,4%, под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки», — сказано в сообщении регулятора.



Напомним, что в апреле золотовалютные резервы России достигли $487,8 млрд. Этот показатель побил пятилетний рекорд. 1 апреля 2014 года резервы составляли $486 млрд.

