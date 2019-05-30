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Минздрав Татарстана намерен сократить число курящих среди взрослых до 25 процентов

14:22, 30.05.2019
Минздрав Татарстана намерен сократить число курящих среди взрослых до 25 процентов
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Республики Татарстан к 2020 году планирует снизить количество курящих людей среди взрослого населения республики до 25 процентов. Об этом сообщила главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

По ее словам, в настоящее время число курящих людей среди взрослого населения Татарстана составляет 33 процента.

Главный психиатр-нарколог Минздрава РТ также подчеркнула, что в России от табакокурения ежегодно умирает в среднем около 300 тыс. человек, передает ИА «Татар-информ».

Ранее депутаты Госдумы от Татарстана предложили запретить россиянам перевозить по стране более 600 сигарет.

ОбществоМедицина Татарстан
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