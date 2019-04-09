Депутаты Госдумы от Татарстана предлагают запретить россиянам перевозить более 600 сигарет

В Госдуму от группы депутатов поступил законопроект, определяющий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории страны физлицами, сообщает «РИА Новости».

Законопроект запрещает перемещение по стране более 600 сигарет или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака. Среди авторов законопроекта депутаты Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов и Ирек Зиннуров.

Напомним, ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила проработать возможные наказания за курение несовершеннолетними. Из текста нельзя понять, чья это должна быть ответственность. «Рекомендовать Роспотребнадзору во взаимодействии с Минсельхозом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы о внесении изменений в части установления ответственности за нарушение требований ч. 4. ст. 20 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — цитирует «Интерфакс» протокол заседания комиссии. Агентство отмечает, что указанная статья как раз говорит о недопустимости курения несовершеннолетними.



