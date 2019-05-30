ВТБ планирует продать долю в «Медиалогии»

ВТБ планирует продать долю в 63% сервиса мониторинга СМИ «Медиалогия», приобретенную в январе этого года. В банке считают покупку инвестицией «с высокой вероятностью предназначенной для перепродажи».

О планах продажи контроля над сервисом говорится в отчетности ВТБ за I квартал, пишет Inc.

Напомним, что 63% «Медиалогии» банк приобрел в январе 2019 года. Сумма сделки не сообщалась. До этого основным владельцем «Медиалогии» была группа IBS, принадлежащая Анатолию Карачинскому (75%) и Сергею Мацоцкому (25%).

«Медиалогия» анализирует данные из 48,5 тысячи СМИ и 800 млн источников в социальных медиа.