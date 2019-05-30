В Самарской области предложили вернуть выборы мэров

Депутаты гордумы Тольятти от КПРФ предложили вернуть в Самарской области выборы мэров городов. Соответствующий проект уже направлен в Самарскую губернскую думу.

«25 мая городская дума Тольятти поддержала нашу инициативу. И 28 мая соответствующее предложение мы отправили в губернскую думу. Рассмотреть вопрос теперь должен комитет по местному самоуправлению. Скорее всего, это будет сделано осенью», — передает портал 63.ru слова секретаря обкома КПРФ по информационно-аналитической работе Сергея Арсеньева.

По его словам, если в губдуме согласятся, то придется вносить изменения в областной закон.

Напомним, что на сегодня прямые выборы мэров остались в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Томске, Новосибирске, Кемерово, Абакане, Хабаровске и Анадыре. Также сообщалось о возвращении выборов во Владивостоке и Улан-Удэ.