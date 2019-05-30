Кремль пока не получил приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что приглашение на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии не поступало, сообщает РБК.



— Мы пока не получали никакого приглашения, по крайней мере в Кремле, — заметил Песков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о начале подготовки государственной программы по увековечению памяти павших защитников Отечества, сообщает ТАСС.

Путин отмечал, что в ближайшее время начнется ее разработка. Ее цель — урегулировать правовые аспекты поискового движения.

