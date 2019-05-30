Кремль пока не получил приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что приглашение на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии не поступало, сообщает РБК.
— Мы пока не получали никакого приглашения, по крайней мере в Кремле, — заметил Песков.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о начале подготовки государственной программы по увековечению памяти павших защитников Отечества, сообщает ТАСС.
Путин отмечал, что в ближайшее время начнется ее разработка. Ее цель — урегулировать правовые аспекты поискового движения.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым