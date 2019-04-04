В России готовят госпрограмму по увековечению памяти павших защитников Отечества

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин заявил о начале подготовки государственной программы по увековечению памяти павших защитников Отечества, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что в ближайшее время начнется ее разработка. Ее цель — урегулировать правовые аспекты поискового движения.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Казани в 2019 году направят на празднование Дня Победы около 46 млн рублей. Деньги будут выделены из муниципального бюджета. Согласно информации на портале госзакупок, на площади Тысячелетия к 9 Мая собираются установить сцену, трибуну минимум на 2,8 тыс. мест и экраны для прямой трансляции. Концерт продлится не менее 2,5 часа. В КРК «Пирамида» состоится 2-часовой концерт и прием для участников Великой Отечественной войны. В парке Победы запланирован 4-часовой концерт, фестиваль «Фанфары победы» и возложение цветов к монументу матерям и вдовам.