Эксперт прогнозирует курс доллара не выше 65,45 рубля

Вчера рубль закрылся на отметке 64,92 руб./долл. Ослаблению рубля способствовал низкий аппетит иностранных инвесторов к инвестициям в активы развивающихся рынков на фоне усиливающегося конфликта между США и Китаем. Так, Китай рассматривает возможность ввести запрет на экспорт в США редкоземельных металлов, которые активно используются в производстве высокотехнологичных устройств в США. Кроме этого, премии на аукционах ОФЗ были не такими привлекательными, чтобы стимулировать повышенный спрос на госбумаги со стороны иностранных инвесторов. Добавим, что Министерство финансов полностью выполнило план по размещению ОФЗ на II квартал 2019 года, поэтому нет необходимости размещать большие объемы с помощью привлекательных премий.



Рынок нефти находится на минимуме с конца марта текущего года на фоне опасений инвесторов относительно замедления темпов роста мировой экономики и ожиданий по свертыванию сделки ОПЕК+ от 7 декабря 2019 года по сокращению уровней добычи.



Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин считает, что сегодня

рубль будет находиться под давлением усиливающейся геополитической напряженности. На фоне приближающегося сезона выплаты дивидендов инвесторы будут открывать позиции в российских акциях, что будет являться фактором поддержки рубля в среднесрочной перспективе. Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 64,45—65,45.