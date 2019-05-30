Онищенко объяснил свои слова о необходимости пенсионерам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ранее прозвучавшие слова по поводу того, что пожилым людям нужно жить «чуть-чуть впроголодь», сообщает Газета.ru.

Со слов Онищенко, его высказывание передернули, поскольку он не считает, что люди преклонного возраста должны жить впроголодь. «А я — против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов», — объяснил депутат Госдумы.

Напомним, ранее экс-главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым людям одновременно жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Так он прокомментировал информацию об эффективности интенсивных интервальных тренировок для избавления от брюшного жира у пожилых людей.



«Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — цитирует Онищенко RNS.