Онищенко посоветовал пенсионерам жить «чуть-чуть впроголодь»

Экс-главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым людям одновременно жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Так он прокомментировал информацию об эффективности интенсивных интервальных тренировок для избавления от брюшного жира у пожилых людей.

По его словам «физическая нагрузка нужна, если при этом сердце позволяет».

«Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — цитирует Онищенко RNS.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил, что около 55% населения России имеют избыточную массу тела, при этом 25% из них страдают от ожирения.