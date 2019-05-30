Эксперты назвали самые необычные вакансии в России

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) выделила четыре необычные вакансии по итогам мая текущего года.

Так, для работы в Улан-Удэ требуется гнутарь по дереву 4-го или 5-го разряда. В его обязанности входит гнутье деревянных деталей вручную на приспособлениях и станках. Зарплата — 20 тысяч рублей.

В Обнинске Калужской области нужен мастер-брынзодел. Специалист должен выполнять ряд руководящих функций, в том числе обеспечивать выполнение плановых заданий, эффективно использовать производственные мощности и так далее.

Потенциальный кандидат должен иметь среднее профессиональное образование, знать технологию производства брынзы и иметь опыт работы не менее года. Зарплата начинается от 43 тысяч рублей в месяц, передает ТАСС.

В Сочи на временную работу требуется чаевод. Он должен выполнять ручной или машинный сбор чайного листа. Зарплата — 25 тысяч рублей в месяц.

В Челябинске на кондитерскую фабрику требуется изготовитель карамели. Для трудоустройства необходима только санитарная книжка. Предлагаемая заработная плата — 16 тысяч рублей.

Все вакансии размещены в мае на портале по поиску работы «Работа в России».

Напомним, ранее эксперты назвали вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей.