Эксперты назвали вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

В список самых высокооплачиваемых вакансий мая с зарплатой до 500 тысяч рублей в месяц попали батлер и няня. Рейтинг составили эксперты портала «Работа.ру».

Согласно исследованию, батлеры, то есть VIP-управляющие домашним хозяйством, могут рассчитывать на зарплату от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется опыт работы на аналогичной специальности в «VIP-семьях» более трех лет в Европе или ОАЭ, а также знание русского и английского языков и опыт вождения более пяти лет.

Далее следует вакансия водителя с личным грузовым транспортом грузоподъемностью от 10 до 20 тонн. Зарплата варьируется от 200 до 360 тысяч рублей. Перевозки необходимо осуществлять на территории Москвы и области.

Тройку замыкает няня-воспитательница с переездом в русскую семью в США с зарплатой до 300 тысяч рублей. Для работы требуется педагогическое образование, передает «РГ».

Кроме того, в рейтинг вошли такие специальности, как мастер по ремонту телевизоров (от 100 до 210 тысяч рублей) и менеджер по открытию заведений в сегменте HoReCa (от 100 до 300 тысяч рублей).

Напомним, ранее эксперт назвал самый популярный способ поиска работы среди молодежи в России.