В Татарстане выбрали кандидатов в председатели пяти судов
Накануне на заседании Квалификационной коллегии судей Татарстана определили кандидатов в председатели пяти судов.
Как выяснило «Реальное время», действующий руководитель Ново-Савиновского суда Казани Александр Ковальчук и председатель Дрожжановского райсуда Алсу Ракипова рекомендованы к назначению на те же должности на второй срок.
Квалифколлегия приняла отставку главы Зеленодольского горсуда Андрея Николаева и рекомендовала на ту же должность судью Верховного суда Татарстана Азата Гильмутдинова.
Действующий председатель Менделеевского райсуда Ирек Набиев выбран кандидатом на аналогичный пост в Пестречинском райсуде.
А на должность руководителя Мензелинского райсуда ККС РТ рекомендовала судью из Набережных Челнов Искандера Ахмитзянова.
На следующем этапе конкурса кандидатам предстоит получить поддержку кадровой комиссии при президенте РФ.
Напомним, на днях приступил к работе новый председатель Вахитовского суда Казани.ОбществоВласть Татарстан
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