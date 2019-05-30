В Татарстане выбрали кандидатов в председатели пяти судов

Накануне на заседании Квалификационной коллегии судей Татарстана определили кандидатов в председатели пяти судов.



Как выяснило «Реальное время», действующий руководитель Ново-Савиновского суда Казани Александр Ковальчук и председатель Дрожжановского райсуда Алсу Ракипова рекомендованы к назначению на те же должности на второй срок.

Квалифколлегия приняла отставку главы Зеленодольского горсуда Андрея Николаева и рекомендовала на ту же должность судью Верховного суда Татарстана Азата Гильмутдинова.

Действующий председатель Менделеевского райсуда Ирек Набиев выбран кандидатом на аналогичный пост в Пестречинском райсуде.

А на должность руководителя Мензелинского райсуда ККС РТ рекомендовала судью из Набережных Челнов Искандера Ахмитзянова.

На следующем этапе конкурса кандидатам предстоит получить поддержку кадровой комиссии при президенте РФ.

Напомним, на днях приступил к работе новый председатель Вахитовского суда Казани.