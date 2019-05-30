Минздрав: 16% смертей в России связаны с табакокурением

Около 16% от общего количества смертей на территории России связаны с потреблением табака. Об этом заявили в Минздраве РФ.

В ведомстве подчеркнули, что ежегодно по причине табакокурения в стране погибают около 300 тысяч граждан. При этом наиболее уязвимыми являются люди преимущественно старшего возраста.

Отмечается, что пассивное курение может повышать риски, связанные с синдромом внезапной смерти младенца, астмой среди детей и рядом других хронических заболеваний, передает ТАСС.

В качестве борьбы с пагубной привычкой Минздрав выступает за дальнейшее повышение акцизов и цен на табачную продукцию, в том числе на многоразовые системы доставки никотина (СДН).

Напомним, ранее в Совфеде могут выступить с инициативой о запрете кальянов в ресторанах.