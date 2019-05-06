В Совфеде могут выступить с инициативой о запрете кальянов в ресторанах

Совет Федерации РФ может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин.

По его словам, на кальяны нужно установить такой же запрет в ресторанах и кафе, который действует в отношении сигарет.

«С помощью кальянов в ресторанах курят не только кальянный табак, но и курительные смеси, на которые не распространяется общее для всех табачных изделий регулирование», — цитирует Рябухина «РИА Новости».

Он добавил, что почти половина половины кальянного табака в России — это контрафакт. Данный факт значительно отражается на здоровье российских потребителей контрабандных кальянных смесей.

В конце мая пройдет совещание с участием ряда ведомств, где будут приняты окончательные решения по данному вопросу.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему вредно курение кальянов.