Минспорт РФ перенес передачу стадионов регионам на конец года

Министерство спорта России перенесло передачу стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу — 2018, с середины на конец 2019 года.

«По каждому стадиону мы в декабре утвердили с руководителями регионов бизнес-планы. В конце года мы передаем стадионы регионам», — заявил глава ведомства Павел Колобков в эфире программы «Диалог», его слова приводит RNS.

Речь идет о стадионах в Самаре, Волгограде, Нижнем Новогороде, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на-Дону и Саранске.

Ранее Колобков сообщил, что с передачей стадиона «Самара Арена» региону есть проблемы.