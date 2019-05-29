ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина с января по май

С января по мая 2019 года рейтинг президента России Владимира Путина существенно вырос.

По словам главы Всероссийского центра изучения общественного мнения, в январе деятельность Путина одобряли 62% россиян, не одобряли — 29%. В мае 66% одобряли, 25% — не одобряли, пишет ТАСС.

«Это именно рост, а не падение», — подчеркнул Федоров.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 31,7 процента россиян. Это минимальный показатель с момента публикаций соответствующих опросов с января 2006 года. В то же время Путину россияне по-прежнему доверяют больше, чем любому другому политику.

Во ВЦИОМ рассказали, что причиной падения рейтинга Путина является неверие россиян в то, что когда-то им станет жить лучше.