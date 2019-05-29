Жену премьер-министра Израиля оштрафовали за заказ еды из ресторана на бюджетные деньги

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху заключила сделку со следствием и согласилась оплатить штраф в качестве наказания за заказы ресторанной еды на бюджетные деньги.

Как сообщает «Кан», она выплатит 55 тыс. шекелей (около $15 тыс.).

Напомним, в июне прошлого года прокуратура Израиля предъявила супруге премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Саре обвинения в «систематическом мошенничестве».

Уточняется, что Сара Нетаньяху в период 2010—2013 гг. поручала сотрудникам резиденции премьера заказывать еду из дорогих ресторанов на сумму 360 тыс. шекелей ($96 тыс.), несмотря на наличие повара.