Новости происшествий

17:59 МСК
Новости раздела
Происшествия

Супруге премьера Израиля предъявили обвинения в мошенничестве за заказ еды из дорогих ресторанов

16:22, 21.06.2018 1

Прокуратура Израиля предъявила супруге премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Саре обвинения в «систематическом мошенничестве».

Как сообщает газета «Гаарец», Сара Нетаньяху в период 2010—2013 гг. поручала сотрудникам резиденции премьера заказывать еду из дорогих ресторанов на сумму 360 тыс. шекелей ($96 тыс.), несмотря на наличие повара.

Наряду с женой премьера обвинения предъявлены бывшему заместителю гендиректора правительственной канцелярии Эзре Сайдову.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:33
    Во как.....А у нас даже глава района почти падишах.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем