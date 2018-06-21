Супруге премьера Израиля предъявили обвинения в мошенничестве за заказ еды из дорогих ресторанов
Прокуратура Израиля предъявила супруге премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Саре обвинения в «систематическом мошенничестве».
Как сообщает газета «Гаарец», Сара Нетаньяху в период 2010—2013 гг. поручала сотрудникам резиденции премьера заказывать еду из дорогих ресторанов на сумму 360 тыс. шекелей ($96 тыс.), несмотря на наличие повара.
Наряду с женой премьера обвинения предъявлены бывшему заместителю гендиректора правительственной канцелярии Эзре Сайдову.Происшествия
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