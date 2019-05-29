Косово потребует отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН для возбуждения против него дела

Власти непризнанного государства Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника Миссии ООН Михаила Краснощекова.

Как сообщает Insajderi со ссылкой на главного прокурора Косовска-Митровицы Шчикири Сила, россиянина хотят лишить иммунитета для того, чтобы возбудить против него уголовное дело.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция непризнанного государства Косово задержала россиянина Михаила Краснощекова, являющегося сотрудником Миссии ООН. Позже стало известно, что россиянин доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы. В МИД РФ назвали эту ситуацию «проявлением провокационной линии косовоалбанской верхушки» и потребовали немедленно освободить Краснощекова. В результате он был отпущен.