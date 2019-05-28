В Косово освободили российского сотрудника Миссии ООН

Российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) Михаил Краснощеков освобожден. Об этом сообщили в пресс-службе МООНК.



Эту информацию подтвердили в секретариате ООН. По словам заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака, состояние россиянина оценивается как нормальное.



По словам представителя генсека, ООН находится в контакте с властями России по поводу инцидента, передает ТАСС.



Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция непризнанного государства Косово задержала россиянина Михаила Краснощекова, являющегося сотрудником Миссии ООН. Позже стало известно, что россиянин доставлен в больницу с ранениями. В МИД РФ назвали эту ситуацию «проявлением провокационной линии косовоалбанской верхушки» и потребовали немедленно освободить Михаила Краснощекова.

