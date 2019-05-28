Российского сотрудника Миссии ООН доставили в больницу в Косово с тяжелыми травмами головы

Российского сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаила Краснощекова доставили в больницу Косовска-Митровицы с тяжелыми травмами головы и лица.

Как сообщил главврач больницы Златан Элек, россиянин помещен в отделение интенсивной терапии Центральной клинической больницы Косовска-Митровицы. Там он будет находиться под круглосуточным наблюдением, пишет ТАСС.



Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция непризнанного государства Косово задержала россиянина Михаила Краснощекова, являющегося сотрудником Миссии ООН. Позже стало известно, что россиянин доставлен в больницу с ранениями. В МИД РФ назвали эту ситуацию «проявлением провокационной линии косовоалбанской верхушки» и потребовали немедленно освободить Краснощекова. В результате он был отпущен.