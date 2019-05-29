Комиссию за эквайринг в социальном сегменте могут снизить к декабрю 2019 года

Фото: Ринат Назметдинов

Комиссия за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках может быть снижена до декабря текущего года. Об этом сообщила начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ Мария Красенкова.



«Платежные системы уже проинформировали о размере, просто технически реализация, насколько мы знаем, будет осенью этого года. Соответственно, до декабря, я надеюсь, мы сможем это увидеть на реальных ценах за эквайринг в этих сегментах», — цитирует Красенкову ТАСС.

Ранее сообщалось, что ретейлеры отказались подписать меморандум о снижении комиссии за эквайринг. Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков отметил, что остаются нерешенными такие проблемы, как высокая ставка эквайринга при покупках бытовой техники и электроники, продукции легкой промышленности, товаров для отдыха, спорта и туризма, а также при интернет-торговле.

