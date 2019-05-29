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Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

15:51, 29.05.2019
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Фото: ФК Локомотив

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он попросил сообщать компанию SILA International Lawyers, представляющую интересы Денисова.

«Наш клиент Игорь Денисов дал поручение сообщить о своем решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев с нашей стороны мы не можем дать. Считаем, что эта информация исчерпывающая», — сообщили «Чемпионату» в компании.

По информации «Чемпионата», 35-летний хавбек имел хорошее предложение от «Сочи», однако выбрал вариант с уходом из футбола.

СпортФутбол
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