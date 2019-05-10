В МЧС предостерегли жителей Татарстана от преждевременных купаний
В ГУ МЧС по Татарстану предостерегли жителей от преждевременных купаний в связи с тем, что температура воды не превышает 12 градусов.
В ведомстве предупредили, что резкое переохлаждение организма может закончиться трагически. Купание в такой воде приведет к судорогам, также вероятно, что у человека произойдет остановка сердца или сухое утопление.
Кроме того, рекомендуется воздержаться от распития алкоголя на берегу — купание в нетрезвом виде выступает главной причиной гибели людей на воде.
В настоящее в муниципальных образованиях РТ готовят официальные пляжи, где разместят необходимую инфраструктуру для комфортного отдыха.
Напомним, ранее МЧС предупредило жителей Башкирии об аномальной жаре.Общество Татарстан
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