В МЧС предостерегли жителей Татарстана от преждевременных купаний

В ГУ МЧС по Татарстану предостерегли жителей от преждевременных купаний в связи с тем, что температура воды не превышает 12 градусов.

В ведомстве предупредили, что резкое переохлаждение организма может закончиться трагически. Купание в такой воде приведет к судорогам, также вероятно, что у человека произойдет остановка сердца или сухое утопление.

Кроме того, рекомендуется воздержаться от распития алкоголя на берегу — купание в нетрезвом виде выступает главной причиной гибели людей на воде.

В настоящее в муниципальных образованиях РТ готовят официальные пляжи, где разместят необходимую инфраструктуру для комфортного отдыха.

Напомним, ранее МЧС предупредило жителей Башкирии об аномальной жаре.