Иностранным авиакомпаниям разрешили разовые чартерные рейсы между российскими городами

Иностранные авиакомпании смогут выполнять разовые пассажирские и грузовые рейсы между российскими городами. Об этом сказано в постановлении правительства от 24 мая.

Сейчас иностранные перевозчики могут выполнять регулярные и чартерные полеты только из/в Россию, но не могут летать между городами страны. Исключение действует только для чартерных перевозок небольшими самолетами до 19 мест.

В прошлом году во время чемпионата мира по футболу зарубежным авиакомпаниям разрешили внутрироссийские перемещения на случай внезапных пиковых нагрузок на российских перевозчиков. Постановление было ограничено сроком до 1 июня 2019 года.

В новом документе разрешение для иностранных авиакомпаний сделали бессрочным и не привязанным к ЧМ-2018. Новые правила вступили в силу 27 мая, передает «Интерфакс».

