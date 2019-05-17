В Башкирии депутаты рассмотрят законопроект о запрете продажи вейпов и кальянов подросткам

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии рассмотрят законопроект, запрещающий продажу бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним.

Спикер парламента Константин Толкачев уточнил, что речь идет о различных курительных смесях, камнях, сиропах и их аналогах, а также об устройствах потребления таких средств — кальянах, вейпах, электронных пароиспарителях.

По его словам, законопроект нацелен на охрану здоровья молодого поколения.

«Никотин является токсичным алкалоидом. Он вреден для здоровья не только в виде табака, но и в других формах», — цитирует Толкачева пресс-служба Госсобрания РБ.

Планируется, что в случае принятия закона будет отслежена положительная практика его применения. Депутаты намерены в будущем передать опыт на федеральный уровень.

Напомним, ранее депутаты Башкирии предложили увеличить в 10 раз штрафы за торговлю насваем.

