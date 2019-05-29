Названы самые популярные страны, которые выступают в качестве налоговых убежищ для корпораций

Британская неправительственная организация Tax Justice Network (TJN) подготовила рейтинг, в котором страны оцениваются по удобству законодательства для корпораций в уклонении от уплаты налогов. Рейтинг размещен на официальном портале организации.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Британские Виргинские острова

Бермудские острова

Каймановы острова

Нидерланды

Швейцария

Люксембург

Остров Джерси

Сингапур

Багамские острова

Гонконг

Из стран постсоветского пространства в рейтинг попали Эстония (39-е место), Латвия (41-е) и Литва (52-е).

Напомним, ранее сообщалось, что директор челнинского предприятия осужден за сокрытие 15,5 млн рублей от налоговой службы.

