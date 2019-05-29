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Экономика

Названы самые популярные страны, которые выступают в качестве налоговых убежищ для корпораций

13:56, 29.05.2019
Названы самые популярные страны, которые выступают в качестве налоговых убежищ для корпораций
Фото: realnoevremya.ru

Британская неправительственная организация Tax Justice Network (TJN) подготовила рейтинг, в котором страны оцениваются по удобству законодательства для корпораций в уклонении от уплаты налогов. Рейтинг размещен на официальном портале организации.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  • Британские Виргинские острова
  • Бермудские острова
  • Каймановы острова
  • Нидерланды
  • Швейцария
  • Люксембург
  • Остров Джерси
  • Сингапур
  • Багамские острова
  • Гонконг

Из стран постсоветского пространства в рейтинг попали Эстония (39-е место), Латвия (41-е) и Литва (52-е).

Напомним, ранее сообщалось, что директор челнинского предприятия осужден за сокрытие 15,5 млн рублей от налоговой службы.

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