Названы самые популярные страны, которые выступают в качестве налоговых убежищ для корпораций
Британская неправительственная организация Tax Justice Network (TJN) подготовила рейтинг, в котором страны оцениваются по удобству законодательства для корпораций в уклонении от уплаты налогов. Рейтинг размещен на официальном портале организации.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Британские Виргинские острова
- Бермудские острова
- Каймановы острова
- Нидерланды
- Швейцария
- Люксембург
- Остров Джерси
- Сингапур
- Багамские острова
- Гонконг
Из стран постсоветского пространства в рейтинг попали Эстония (39-е место), Латвия (41-е) и Литва (52-е).
Напомним, ранее сообщалось, что директор челнинского предприятия осужден за сокрытие 15,5 млн рублей от налоговой службы.
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