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Директор челнинского предприятия получил два года условно за сокрытие 15,5 млн рублей от налоговой службы

19:22, 24.05.2019
Директор челнинского предприятия получил два года условно за сокрытие 15,5 млн рублей от налоговой службы
Фото: pixabay.com

Директор челнинского предприятия осужден за сокрытие 15,5 млн рублей от налоговой службы, сообщает СУ СК РФ по РТ.

Установлено, что директор ООО «КамгэсЗЯБ», зная о наличии недоимки по налогам, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание. 60-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Напомним, ранее сообщалось, что на конец апреля 2019 года Федеральной налоговой службой приостановлены счета в 583 компаниях Татарстана с совокупным оборотом почти в 100 млрд рублей (97,14 млрд).

Происшествия Татарстан
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