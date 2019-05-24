Директор челнинского предприятия получил два года условно за сокрытие 15,5 млн рублей от налоговой службы

Директор челнинского предприятия осужден за сокрытие 15,5 млн рублей от налоговой службы, сообщает СУ СК РФ по РТ.

Установлено, что директор ООО «КамгэсЗЯБ», зная о наличии недоимки по налогам, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание. 60-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Напомним, ранее сообщалось, что на конец апреля 2019 года Федеральной налоговой службой приостановлены счета в 583 компаниях Татарстана с совокупным оборотом почти в 100 млрд рублей (97,14 млрд).

