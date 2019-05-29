Хабиров призвал жителей Башкирии сообщать ему о «черных копателях»
Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал жителей сообщать лично ему о любых известных фактах незаконной добычи полезных ископаемых. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Руководитель региона подчеркнул, что в настоящее время увеличилось количество рейдов, а также число возбужденных дел против «черных копателей», то есть людей, приезжающих с профессиональным оборудованием в поисках природных артефактов.
«Вижу, что силовики, Минэкологии и главы администраций этой работой занимаются, и первые результаты есть. Но этого пока недостаточно. Слабых мест еще много, как и тех, кто не поверил в серьезность наших намерений», — отметил Хабиров.
Он добавил, что с помощью жителей РБ борьба с «черными копателями» пойдет гораздо быстрее.
Напомним, ранее Хабиров предложил уфимцам обсудить проект волейбольного стадиона.ОбществоВласть Башкортостан
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