Хабиров призвал жителей Башкирии сообщать ему о «черных копателях»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал жителей сообщать лично ему о любых известных фактах незаконной добычи полезных ископаемых. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Руководитель региона подчеркнул, что в настоящее время увеличилось количество рейдов, а также число возбужденных дел против «черных копателей», то есть людей, приезжающих с профессиональным оборудованием в поисках природных артефактов.

«Вижу, что силовики, Минэкологии и главы администраций этой работой занимаются, и первые результаты есть. Но этого пока недостаточно. Слабых мест еще много, как и тех, кто не поверил в серьезность наших намерений», — отметил Хабиров.

Он добавил, что с помощью жителей РБ борьба с «черными копателями» пойдет гораздо быстрее.

Напомним, ранее Хабиров предложил уфимцам обсудить проект волейбольного стадиона.