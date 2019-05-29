В Нижнекамске эвакуировали ТЦ «Эссен» из-за короткого замыкания

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня поступило сообщение о задымлении ТЦ «Эссен» в Нижнекамске, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

В магазине были 50 человек, из них 30 — персонал. Людей из ТЦ эвакуировала администрация. Выяснилось, что произошло короткое замыкание провода сканера, который считывает цены товаров. В ТЦ ничего не пострадало. Комплекс продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, ранее в Азнакаево более 50 человек самостоятельно покинули горевший дом.