В Азнакаево более 50 человек самостоятельно покинули горевший дом

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

27 мая в 3.14 поступило сообщение о пожаре в одном из жилых домов Азнакаево, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

На месте было установлено, что в одной из комнат на третьем этаже горят детские вещи и кровать. До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 53 человека, в их числе 17 детей. В 3.29 пожар был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Казани на пожаре спасли 11 человек. Между 9 и 10 этажами в многоквартирном доме по ул. Бондаренко, 16, в Казани загорелся мусор. Из-за пожара в подъезде создалось сильное задымление.

