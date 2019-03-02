В России вырос объем изъятого из обращения некачественного мяса

В 2018 году из обращения было изъято около 400 тонн некачественного мяса и мясной продукции, сообщается на официальном портале Роспотребнадзора.

В 2017 году из оборота было изъято порядка 300 тонн. Ежегодно до 90% заявленных объемов приходится на продовольственное сырье.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил начать проверку торговых марок и производителей продукции животного происхождения, в том числе сыров и сырных продуктов, вареных колбас и мяса птицы. Выполнять поручение будут Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество. Одной из главных целей проверки станет выяснение доли фальсификата на рынке, а также установление случаев использования антибиотиков в продукции.



