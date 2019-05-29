Россия заняла 45-е место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира

Россия сохранила за собой 45-е место в рейтинге конкурентоспособности стран за 2019 год. На 44-ю строчку опустилась Италия, на 46-ю поднялись Филиппины.

Рейтинг составлен Международным институтом управленческого развития (International Institute for Management Development) швейцарской Лозанны.

Первое место занял Сингапур. Страна лидирует по конкурентоспособности экономики за счет наличия квалифицированной рабочей силы и создания высокотехнологичной инфраструктуры.

На вторую строчку поднялся Гонконг. Специалисты института отметили проведение благоприятной налоговой политики.

США опустились на 3-е место в рейтинге, потеряв две позиции по сравнению с рейтингом 2018 года. На конкурентоспособность США негативно повлияли высокие цены на нефть, а также ослабление экспорта высокотехнологичной продукции и нестабильность курса доллара.