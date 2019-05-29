В Казани за два года закрылась половина интим-магазинов

В Казани с мая 2017 года по май 2019-го количество секс-шопов сократилось на 47,2%. Это самый большой показатель среди 15 городов-миллионников.

Согласно данным 2ГИС, за 2 года в этих городах магазинов интимных товаров стало меньше приблизительно на 30%. В то же время продажи через интернет в сегменте выросли на 35%, передает «Коммерсант».

Единственный город, где наблюдается положительная динамика, — Ростов-на-Дону, там количество секс-шопов за 2 года выросло на 14,3%.

Основатель компании-дистрибьютора товаров для взрослых «Поставщик счастья» Дмитрий Коробицын отметил, что самыми активными городами по покупкам в компании являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Казань.