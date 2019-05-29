Новости бизнеса

06:28 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Казани за два года закрылась половина интим-магазинов

05:22, 29.05.2019
В Казани за два года закрылась половина интим-магазинов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани с мая 2017 года по май 2019-го количество секс-шопов сократилось на 47,2%. Это самый большой показатель среди 15 городов-миллионников.

Согласно данным 2ГИС, за 2 года в этих городах магазинов интимных товаров стало меньше приблизительно на 30%. В то же время продажи через интернет в сегменте выросли на 35%, передает «Коммерсант».

Единственный город, где наблюдается положительная динамика, — Ростов-на-Дону, там количество секс-шопов за 2 года выросло на 14,3%.

Основатель компании-дистрибьютора товаров для взрослых «Поставщик счастья» Дмитрий Коробицын отметил, что самыми активными городами по покупкам в компании являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Казань.

БизнесРозничная торговля Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров