Экономисты сообщили о возможном падении реальных доходов россиян в 2019 году

Фото: Фот realnoevremya.ru / Илья Репин

По итогам 2018 года реальные располагаемые доходы россиян продолжат падение и в 2019 году. К такому выводы пришли экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

Так, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева сообщила, что факторов для роста реальных доходов граждан в настоящий момент нет. По ее словам, увеличение или уменьшение значения показателя на 1% находится в пределах статистической погрешности, пишет РБК.

«Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3–4%, — это разговор о пустом», — подчеркнула она.

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон отметил, что «если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет».

Напомним, что в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении бюджета в 2019 году говорится, что в этом году цели снижения уровня бедности и роста доходов вряд ли будут выполнены.