Счетная палата РФ: цель по снижению бедности в этом году недостижима

В оперативном докладе Счетной палаты об исполнении бюджета в 2019 году говорится, что в этом году цели снижения уровня бедности и роста доходов вряд ли будут выполнены.



Согласно указу президента РФ «О национальных целях к 2024 году», правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране. Так, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2019 году должна уменьшиться до 10,5%, но по итогам 2018 года она составила 12,9%.

«С учетом того, что в 2018 году при условии применения значительных мер поддержки снижение уровня бедности составило только 0,3 процентного пункта, сокращение в 2019 году на 2,4 процентного пункта представляется маловероятным», — говорится в докладе Счетной палаты.

Реальные доходы россиян снизились на 2,3%. Что бы достичь целей по их повышению они во втором-третьем кварталах должны существенно вырасти, «что представляется маловероятным», пишет «Интерфакс».



Ранее сообщалось, что Минтруд РФ намерен до конца этого года сократить число живущих за чертой бедности россиян на 20% — с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек.