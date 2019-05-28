В России представили «квантовые» телефоны за 30 млн рублей

Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone. Он стал первым подобным в России.

Телефон представляет собой стационарное устройство, подключенное к клиенту квантового распределения ключей и серверу. С помощью протокола квантового шифрования он шифрует голосовой трафик между собеседниками так, что получить к нему доступ невозможно, пишут «Ведомости».

В разработку квантового телефона и квантовой технологии передачи вложили 700 млн рублей. Базовый набор аппаратуры — один сервер и два телефона — стоит около 30 млн рублей.

Серийное производство «квантовых» телефонов начнется к концу года. В первую очередь их планируется продавать крупным корпорациям из-за того, что утечка данных чаще всего связана с разглашением информации сотрудниками.

Ранее Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработали проект дорожной карты развития квантовых технологий.

Согласно документу, к 2024 году планируется выделить более 43 млрд рублей инвестиций, из которых 6,8 млрд направят на гранты на проекты по разработке и применению технологий, 4 млрд — на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд — на поддержку компаний-лидеров.