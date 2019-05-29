Xiaomi представила два новых смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro

Фото: скриншот

Китайская компания Xiaomi представила новые флагманы Redmi K20 и Redmi K20 Pro



Оба смартфона получили дисплеи AMOLED с диагональю 6,39 дюйма, сканеры отпечатков пальцев в экране, батарею на 4000 мАч, функцию быстрой зарядки, выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп и основную тройную камеру.

Redmi K20 работает на Snapdragon 730, а К20 Pro — на Snapdragon 855, сообщает официальный блог компании.

Продажи новых устройств стартуют 1 июня в Китае. Будут ли продаваться устройства в России неизвестно. В переводе на рубли стоимость смартфонов составит около 20 тыс. рублей.



Ранее Xiaomi Redmi 5A вошел в топ-10 самых популярных смартфонов в мире.