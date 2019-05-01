Эксперты составили топ-10 самых популярных смартфонов в мире

Самой популярной моделью смартфона по итогам 2018 года стал iPhone X. Об этом говорится в исследовании экспертов Counterpoint Research.



Вторую и третью строчку рейтинга также заняли гаджеты от Apple — iPhone 8 и iPhone 8 Plus. В топ-5 списка самых популярных смартфонов в мире вошли iPhone 7 и Xiaomi Redmi 5A.

Места с шестого по десятое заняли Samsung Galaxy S9, iPhone Xs Max, iPhone Xs, Samsung Galaxy S9 Plus и Samsung Galaxy J6, пишет Федеральное агентство новостей.



Ранее Samsung Galaxy S10 занял первое место в рейтинге Роскачества.

